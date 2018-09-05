Жители Эймсбери подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, что и Скрипали
Жители Эймсбери, Чарли Роули и Дон Стерджес подверглись воздействию того же нервно-паралитического вещества, что и Скрипали – речь идет о веществе «Новичок», — подтвердили эксперты организации по запрещению химического оружия, — сообщает издание Медуза.
Роули и Стерджес были госпитализированы в Эймсбери 30 июня. Спустя несколько дней женщина умерла в больнице.
Комментарии2
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glotov 05 сентября 2018 | 08:19
Эти новости уже примелькались. Бриташкам пора третью пару травить.
putin_itogy 05 сентября 2018 | 08:22
Маленький злобный тролль по имени путин, объявил войну всему миру.
Свой Mein Kamp.
И свою империю - 4-й Райх..
Между - делом, съездив на свадьбу в Австрию,
(к любимой австирянке) вместо того, чтобы заниматься пенсиями своих подданных..