Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»
Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы», премьера которого была намечена на завтра. «Невафильм» планировала выпустить ленту к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Официальные причины станут известны в течение двух недель, говорится в сообщении прокатной компании в Facebook. Картина рассказывает о европейских произведениях искусства, которые были вывезены в Германию в годы войны.
Комментарии1
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luger_max_otto 05 сентября 2018 | 08:14
Так ведь многие произведения искусства отнюдь не закончили свое путешествие в Рейхе... Видимо в фильме и об этом есть. А это не скрепно.