Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы», премьера которого была намечена на завтра. «Невафильм» планировала выпустить ленту к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны. Официальные причины станут известны в течение двух недель, говорится в сообщении прокатной компании в Facebook. Картина рассказывает о европейских произведениях искусства, которые были вывезены в Германию в годы войны.