Юристконсульт Трампа якобы отговорил его давать показания спецпрокурору, расследующему вмешательство Кремля в выборы

Юристконсульт Дональда Трампа якобы отговорил президента давать показания спецпрокурору, расследующему вмешательство Кремля в выборы. Это описано в новой книге, посвящённой главе Белого дома.

Ветеран американской журналистики Боб Вудворд, расследовавший еще «Уотергейтский скандал», выпустил книгу о нынешнем президенте США. Выдержки из его труда, названного «Страх. Трамп в Белом доме» опубликовала газета «Вашингтон пост». В книге в частности рассказывается о беседе юрисконсульта Джона Доуда с Дональдом Трампом, в ходе которой он сымитировал возможную встречу президента со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим вмешательство России в американские выборы. Как утверждает Вудворд, разговор показал, что Трамп совершенно не готов давать показания и якобы подставляет себя под угрозу получить тюремный срок. Кроме того в книге рассказывается о том, что глава Белого дома якобы отдавал эмоциональный приказ об убийстве Башара Асада, однако Пентагон это проигнорировал. А также утверждается, что США не вышли из торгового соглашения с Южной Кореей, потому что советник президента тайно забрал документ с его стола, чтобы Трамп не подписал бумагу.

Трамп назвал сфабрикованными факты, приведенные в книге Вудворда, а также обратил внимание на то, что она выходит в преддверии выборов в Конгресс США.