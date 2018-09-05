Пожарному, который руководил тушением огня в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, сегодня могут продлить арест. Ходатайство следствия рассмотрит суд в Кемерово.

Под стражей Андрей Бурсин пытался покончить с собой. Его жена предположила, что поводом для суицида могло стать давление со стороны следователей, а также отказ в свидании с семьей, писал Коммерсант. Медики считают, что Бурсин – он руководил тушением пожара «Зимней вишни» — пытался уйти из жизни из-за нервного срыва. Под стражей он провёл 2 месяца по обвинению в халатности. По версии следствия он не смог организовать на месте работу пожарных. Вину Бурсин не признал. Говорит, что пожарные сразу поднялись на верхний этаж, где уже было сильное задымление. Из-за сложной планировки здания тушить огонь было трудно. При пожаре в торговом центре в марте погибли 60 человек, большинство дети. Бурсину грозит до семи лет лишения свободы. Срок ареста истекает в пятницу. Следователь сегодня потребует оставить меру пресечения ещё на три месяца. Ранее на такой же срок Центральный районный суд Кемерова оставил под стражей семь фигурантов. Остаётся в СИЗО и бывший начальник управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов.

По делу всего проходит 11 человек.