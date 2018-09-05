После убийства главы самопровозглашенной ДНР Россия видит смысл в переговорах только с США

Это сообщил в эфире Первого канала министр иностранных дел Сергей Лавров

В переговорах в нормандском формате, который Лавров назвал неуместным, участвуют Россия, Украина, Франция и Германия. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе