После убийства главы самопровозглашенной ДНР Россия видит смысл в переговорах только с США
Это сообщил в эфире Первого канала министр иностранных дел Сергей Лавров
В переговорах в нормандском формате, который Лавров назвал неуместным, участвуют Россия, Украина, Франция и Германия. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе
Комментарии27
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art_ 05 сентября 2018 | 08:08
а сша это зачем?
luger_max_otto 05 сентября 2018 | 08:12
А это по той же части, что "вот Ганди умер и поговорить не с кем".
art_ 05 сентября 2018 | 08:14
luger_max_otto: тупик...
merelymy 05 сентября 2018 | 08:25
А Себастьян-то что делает.
Канцлер Австрии Себастьян Курц осудил "российскую агрессию" на востоке Украины.
tvitov66 05 сентября 2018 | 08:31
И 40 дней не прошло, а великий комбинатор уже спалился ...
kottigr1 05 сентября 2018 | 08:18
art_:
Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым..
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину..
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора...
korikov 05 сентября 2018 | 08:39
art_:
США - это метрополия украинской колонии. Раньше в Америке было не принято обращаться напрямую к рабам и что-либо им передавать, надо было сначала взять разрешение у рабовладельца.
США купили Украину и души украинцев за пять миллиардов Евро и дополнительные затраты на организацию майдана (государственного переворота).
mikluho_m 05 сентября 2018 | 08:08
А, так вот оно к чему всё было!.....
tvitov66 05 сентября 2018 | 08:37
mikluho_m: теперь все узнали что спортлото после распада СССР перебралось в США
danmestari 05 сентября 2018 | 08:09
Да и американцами нам говорить не о чем! Только Северная Корея и Вануату!
vasyakirin 05 сентября 2018 | 08:10
Бенефициар теракта, раскрылся..?
tvitov66 05 сентября 2018 | 08:33
vasyakirin: неужели Трамп? (сарказм - ежели чо)
alis_kirs 05 сентября 2018 | 08:20
===Россия видит смысл в переговорах только с США===
Это правильно. Чтобы смолоть муку надо договариваться с мельником, а не с жерновами...
kottigr1 05 сентября 2018 | 08:23
alis_kirs: Тогда Трампу нужно разговаривать с Меркель, а не с Путиным... Ведь именно она "кормит" всю Россию, а от Путина ничего не зависит..
alis_kirs 05 сентября 2018 | 08:27
kottigr1: ===Ведь именно она "кормит" всю Россию, а от Путина ничего не зависит.. ===
Вам бы поменьше принимать тяжёлых наркотиков. Да и к наркологу обратитесь! Чтобы от галлюцинаций избавиться...
kottigr1 05 сентября 2018 | 08:33
alis_kirs: Разве РФ не "бензоколонка Запада", живущая от средств продажи углеводородов, основным покупателем которых является Германия.. !!?
alis_kirs 05 сентября 2018 | 08:41
kottigr1: ===Разве РФ не "бензоколонка Запада", ...===
Признаю, ошибся. Вам надо не просто записаться на приём к наркологу, а бегом к нему бежать и на коленях умолять, чтобы пропустили без очереди!
tvitov66 05 сентября 2018 | 08:35
alis_kirs: я догадывался что кокс вы оставите за патриотическим логотипом ЕР
kiever 05 сентября 2018 | 08:21
И правда с кем там на украине договариваться. С какими руководителями? Теми кто саакашвили и савченко называет кремлевскими агентами, или теми кто показывает танк "азовец" из сваренных мусорных баков, и называет свою армию "сильнейшей в европе"? Или С теми кто шизофренику с крысиной мордочкой намазывает лысину свиными потрохами, выдавая его за жертву кремлевского киллера?
avp235 05 сентября 2018 | 08:27
kiever:
А о чем, собственно, договариваться-то?
alis_kirs 05 сентября 2018 | 08:37
avp235: ===А о чем, собственно, договариваться-то?===
Это смотря с кем. Если с США, то как в 45-м в Ялте, будем договариваться, как делить Украину. А если с Украиной - то, сколько времени даётся хохлонацистикам, чтобы сбежать в Канаду...
kottigr1 05 сентября 2018 | 08:39
alis_kirs: Только Гитлер и Путин в недавнем прошлом нападали на Украину, оккупировали Крым, строили туда мост.. Так что.. Никакой Ялты не будет. Только Нюрнберг.. !
justlooking 05 сентября 2018 | 08:23
Можно было и так это сказать, взрывать Захарченко зачем было?
katamaran 05 сентября 2018 | 08:26
Мы напишем в спортлото!
andrii1979 05 сентября 2018 | 08:29
ну вот и ответ кто и зачем убил Захарченка. Кому это выгодно и кто начал сразу использовать. Россия хочет договариваться про Украину без Украины и Европы с Трампом, даже не с США. Есть одна для вас серезная проблема. Это 42 млн. украинцев, которые хрен ложили на вашм с США переговоры и ваши желания. Путин и Ко упорно продолжают не брать во внимание возможности и силу украинского народа. Два раза получить от него по горбу, а все равно не видят. Третий раз будет для вас последним.
andrey_crf Андрей Балабан 05 сентября 2018 | 08:34
Николай I был убежден, что нет смысла договариваться о чем-то с Францией, Пруссией, Австро-Венгрией и т.д., ибо достаточно было договориться с Англией, а все остальные страны - марионетки Англии.
Вован Вованыч убежден, что нет смысла договариваться о чем-то с Францией, Германией и т.д., ибо достаточно договориться с США, а все остальные страны - марионетки США.
pontifig 05 сентября 2018 | 08:34
А че там с украинскими диверсантами ?