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07:46, 05 сентября 2018

В правительстве могут обсудить введение минимальной цены на пиво

Это сообщил РИА глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. По его словам, с таким предложением к нему обращались пивоваренные компании. В России пока установлены минимальные цены только на крепкий алкоголь, в частности, на водку.

Комментарии

4

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vikwlad 05 сентября 2018 | 07:54

В России пива нет. То пойло, которое продают в магазинах - фальсификат или, на худой конец, пивной напиток.

bokken 05 сентября 2018 | 08:01

А могут и не обсудить...
Похоже, за соломинки хватаются: всё что угодно , только не пенсионная "реформа".
А петушок -то жареный уже близко-близко к чиновничьей жопе...

danmestari 05 сентября 2018 | 08:02

Других проблем нет?

ss2020 05 сентября 2018 | 08:18

деменция у вовы-II застенчивого медленно но верно усиливается, и это будет прорыв! но лилипуты не поймут, будут думать всех переиграл! а на ковре результат!)))

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