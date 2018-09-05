Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест Алексея Навального

Тверской суд Москвы неделю назад отправил политика в спецприемник на 30 суток. Как подчеркнула сторона защиты, это было сделано по дважды переписанному полицейскими протоколу об административном правонарушении за акцию «Забастовка избирателей», которая была еще в январе. Для доставки в суд Навальный был задержан на улице и почти двое суток провел в отделении полиции. Политик считает, что его арест связан с намерением выйти на акцию против пенсионной реформы в день выборов 9 сентября.