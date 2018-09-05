Представители Facebook и Twitter выступят в комитете по разведке США

Сенаторов интересуют ответные действия руководства соцсетей на распространение иностранной пропаганды.

Топ-менеджеры facebook и twitter должны отчитаться о том, как компании следят за тем, чтобы контент социальных сетей не нарушал американские законы. Кроме того, из спросят о мерах, предпринимаемых в связи с иностранным влиянием. На слушания пригласили высокопоставленных сотрудников. Twitter представит сам основатель микроблога Джек Дорси, facebook – операционный директор Шерил Сандберг. Создатель соцсети Марк Цукерберг ранее также выступал перед законодателями. Тогда он признал ошибку компании в сфере кибербезопасности.

Комитет по разведке также предложил дать показания главе Alphabet и одному из разработчиков Google Ларри Пейджу. Однако его участие пока не подтверждено. Слушания состоятся на фоне расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США. Власти считают, что Кремль через фейковые аккаунты и рекламу в соцсетях распространял пропаганду, повлиявшую на американских избирателей.

С 30 сентября Twitter ужесточит правила размещения политической рекламы в микроблоге. Ранее на эти меры пошли в facebook.