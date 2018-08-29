Омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа планирует сегодня посетить в колонии Олега Сенцова

Омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак планирует сегодня посетить в колонии украинского режиссера Олега Сенцова. Голодовка заключенного продолжается уже 114 дней. Состояние его здоровья внушает опасения, — рассказала ранее «Эху Москвы» видевшаяся с Сенцовым правозащитница Зоя Светова.

Олег Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму.