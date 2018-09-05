Компания «Яндекс» объявила о запуске собственной облачной платформы

В перспективе она должна составить конкуренцию аналогичным сервисам от Amazon, Microsoft и Google, сказал ТАСС глава проекта Ян Лещинский. Облачная платформа позволит компаниям из разных отраслей разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы с использованием технологий и инфраструктуры «Яндекса».