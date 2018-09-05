В США был арестован миллиардер из Китая по обвинению в изнасиловании

Предполагаемое преступление произошло в пятницу в Миннеаполисе, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на отчет полиции. Бизнесмен Лю Цяндун вскоре был отпущен из-под стражи и вернулся на родину. Его адвокат выразил уверенность, что обвинения предъявлены не будут. Состояние основателя интернет-магазина JD.com журнал «Форбс» оценивает почти в 11 миллиардов долларов.