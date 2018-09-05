В правительстве могут обсудить введение минимальной цены на пиво
Это сообщил РИА глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. По его словам, с таким предложением к нему обращались пивоваренные компании. В России пока установлены минимальные цены только на крепкий алкоголь, в частности, на водку.
Комментарии4
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ss2020 05 сентября 2018 | 06:49
деменция у вовы-II застенчивого медленно но верно усиливается, и это будет прорыв! но лилипуты не поймут, будут думать всех переиграл! а на ковре результат!)))
plidurok Андрей Филимонов 05 сентября 2018 | 06:56
Суверенная "рыночная экономика" в действии.
vik_tor 05 сентября 2018 | 07:01
Губит людей не пиво... а жадность.
ihor_syvoryj 05 сентября 2018 | 07:05
Новость - просто блеск!
Могут ОБСУДИТЬ... Так бабки на лавочке тоже много чего могут обсудить.