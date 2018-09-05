Семьи подростков, которые напали в Чечне на полицейских, были вынуждены уехать из республики
Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей. Четверо участников нападений были убиты 20 августа, пятый скончался в больнице. Все они были несовершеннолетними. Сообщается, что полицейские допрашивали их родственников, а в Шалинском районе были массовые допросы подростков.
Комментарии2
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plidurok Андрей Филимонов 05 сентября 2018 | 06:54
При всей публично демонстрируемой нелюбви к Сталину, Кадыров постоянно копирует его.
stoik33 05 сентября 2018 | 07:05
Среди них был одиннадцатилетний ребенок. У какого "мужчины" поднялась рука? Проклят народ убивающий своих детей.