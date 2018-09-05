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06:32, 05 сентября 2018

Страны Латинской Америки призвали Венесуэлу принять гуманитарную помощь, чтобы снизить число беженцев

Декларацию в столице Эквадора подписали представители 11 государств. В документе говорится, что они рассматривают возможность разрешить въезд на свою территорию венесуэльским мигрантам, у которых истек срок действия паспортов и удостоверений личности. Ранее Бразилия направила войска на границу с Венесуэлой, чтобы избежать столкновений из-за наплыва мигрантов. Жители Венесуэлы покидают страну из-за гиперинфляции и дефицита товаров и лекарств.

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