Владимир Путин и Дмитрий Медведев в день тишины откроют вместе с Сергеем Собяниным концертный зал в Зарядье

Об этом сообщает Би-би-си. В Мосгоризбиркоме отметили, что в данном случае мэр выполняет свои служебные обязанности и его появление вместе с президентом и премьером нельзя считать нарушением запрета на агитацию в день перед выборами. Голосование пройдет в это воскресенье.