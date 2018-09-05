Владимир Путин и Дмитрий Медведев в день тишины откроют вместе с Сергеем Собяниным концертный зал в Зарядье
Об этом сообщает Би-би-си. В Мосгоризбиркоме отметили, что в данном случае мэр выполняет свои служебные обязанности и его появление вместе с президентом и премьером нельзя считать нарушением запрета на агитацию в день перед выборами. Голосование пройдет в это воскресенье.
Комментарии7
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zkotor 05 сентября 2018 | 06:25
Крыша, рухни на этих мерзавцев
gennady_77 05 сентября 2018 | 06:27
шулерство даже при полной уверенности в победе
zkotor 05 сентября 2018 | 06:30
А то, что турникеты у всего наземного транспорта опущены и проезд стал условно бесплатным - это не использование административного ресурса в политических целях? Эдакая массовая раздача "блинов с лопаты" не могла произойти без личного указания оленевода
jblack2 05 сентября 2018 | 06:32
Собянин превращает столицу в удобный и красивый город - сад. Это замечательно с одной стороны. Но с другой...
Продолжает снижаться число москвичей занятых на промышленных производствах. Бывшие промзоны превращаются в парки.
Это, что модель постиндустриальной экономики России?
zkotor 05 сентября 2018 | 06:37
jblack2: он с упорством маньяка уничтожает ВЕСЬ малый бизнес, лишая рабочих мест десятки тысяч горожан да и город-сад в понимании этих слаборазвитых существ со вкусом Шарикова это нечто ужасающее своим дикарским примитивизмом. А если более откровенно, то они просто расхищают бюджет и бабки отмывают на строительстве.
zkotor 05 сентября 2018 | 06:43
jblack2: и опять же про удобный и красивый город: десятки новых районов в полях вокруг Москвы, жуткая перенаселённость города и как причина нескончаемые пробки, кольцо кладбищ и свалок вокруг этого монстра мегаполиса - это город сад? В России что, земель не хватает? Вся страна заброшена, города обезлюдели, тысячи деревень и посёлков, он что, всю страну собрался переселить на этот пятачок Москвы и области? а остальное видимо вова сдаст в аренду Китаю
rash 05 сентября 2018 | 06:38
Все эти избиркомы под статьёй ходят, надеюсь доживём до того, когда её начнут применять.