Рэпер Птаха утверждает, что ему угрожают из администрации президента из-за видеообращения к Владимиру Путину

Об этом музыкант, настоящее имя которого Давид Нуриев, рассказал на своей странице в Инстаграме.

Рэпер уточнил, что речь идет о стихотворении, с помощью которого он обратился к президенту и пожаловался на многочисленные налоги и полицейский беспредел, плохие дороги, высокие цены на бензин и маленькие зарплаты. Стихотворение было записано еще в декабре прошлого года.