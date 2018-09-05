Рэпер Птаха утверждает, что ему угрожают из администрации президента из-за видеообращения к Владимиру Путину
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Об этом музыкант, настоящее имя которого Давид Нуриев, рассказал на своей странице в Инстаграме.
Рэпер уточнил, что речь идет о стихотворении, с помощью которого он обратился к президенту и пожаловался на многочисленные налоги и полицейский беспредел, плохие дороги, высокие цены на бензин и маленькие зарплаты. Стихотворение было записано еще в декабре прошлого года.
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