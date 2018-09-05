В Центробанке сообщили о появлении факторов для повышения ключевой ставки
Их перечислила накануне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Решение по вопросу о ключевой ставке ЦБ примет на очередном заседании 14 сентября. Если ставку повысят, то кредиты подорожают, в том числе и ипотека.
Комментарии2
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chapter_2 05 сентября 2018 | 06:24
Повышение ключевой ставки препятствует инфляции и ведёт к застою в экономике. Малый и средний бизнес не способны приспособиться к высоким кредитным ставкам.
vot_eto_da 05 сентября 2018 | 06:28
Цитата из учебника:
Сдерживающая монетарная политика направлена на снижение общего предложения денег:
- продажа ЦБ государственных активов;
- увеличение учетной ставки;
- пересмотр нормированной величины резервных требований в сторону увеличения.
Проведение такой политики актуально в период бума, когда требуется сдержать инфляцию и снизить деловую активность.
Бум в РФ, стало быть. Полный бум-бум