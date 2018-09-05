В правительстве могут обсудить введение минимальной цены на пиво
Это сообщил РИА глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин. По его словам, с таким предложением к нему обращались пивоваренные компании. В России пока установлены минимальные цены только на крепкий алкоголь, в частности, на водку.
Комментарии2
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democ 05 сентября 2018 | 05:14
Сколько же надуманных "контор" в России!!
archibald_dandy_esquire 05 сентября 2018 | 05:20
democ:
а сколько ещё задумано!
Росснабкнопкосбытнадзор
Росбретельконадзор
Рослужнадзор
и т.д.
дети чиновников-дармоедов выросли - создаются "рабочие" мест, предполагающие казённые "мерседесы", зарплаты от 300.000 рублёв, "командировки" за рубеж за бюджетные деньги и много других "ништяков" для нахлебников