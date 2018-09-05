Кевину Спейси и Стивену Сигалу не будут предъявлять обвинения в домогательствах

Прокуратура Лос-Анджелеса пришла к заключению, что истекли сроки давности и нет достаточных доказательств, сообщает портал TMZ. Изучаемые эпизоды относятся к 1992 и 1993 годам. Из-за скандала со Спейси был расторгнут контракт на съемки в сериале «Карточный домик», а в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира» эпизоды с ним были вырезаны.