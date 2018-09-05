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05:07, 05 сентября 2018

Отверстие от сверла в корабле «Союз» могло появиться еще на заводе

К такой версии склоняется внутренняя комиссия корпорации «Энергия», сообщает РИА ос ссылкой на источники. По их словам, на Байконуре сверлить не могли, потому что такие операции на космодроме не предусмотрены, а корабль без присмотра не оставался ни на секунду. Версию о том, что поработать дрелью мог кто-то из космонавтов, все источники агентства отвергли как маловероятную.
На прошлой неделе на МКС произошла утечка воздуха. Причиной оказалось небольшое отверстие в пристыкованном корабле «Союз». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что изучаются все версии, в том числе и преднамеренные действия в космосе.

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