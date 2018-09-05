Россия считает неуместной встречу с представителями Украины, Франции и Германии после убийства Александра Захарченко
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В эфире Первого канала он сказал, что собирать «нормандский формат» сейчас было бы кощунственно, особенно когда ни Париж, ни Берлин не высказали осуждения убийства Александра Захарченко. Глава самопровозглашенной ДНР погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе. Глава МИДа добавил, что повлиять на Украину сейчас могут только США.
Комментарии3
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prade 05 сентября 2018 | 05:20
Возможно ради этого и убивали Захарченко, чтобы прекратить работу нормандского формата. Тогда это убийство было выгодно только Кремлю.
condor00 05 сентября 2018 | 05:24
Что ОДНОЗНАЧНО наводит мысль на один из выводов об истинных организаторах убийства и / и или использовании этого убийства для повышения путинистами ставок. И важно уже совсем не это, а как в очередной раз поведёт себя Запад. Скорее всего, поведётся...
chicherito 05 сентября 2018 | 05:35
Россия считает уместной встречу с представителями Украины, Франции и Германии только перед убийством Александра Захарченко.