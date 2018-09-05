Россия считает неуместной встречу с представителями Украины, Франции и Германии после убийства Александра Захарченко

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В эфире Первого канала он сказал, что собирать «нормандский формат» сейчас было бы кощунственно, особенно когда ни Париж, ни Берлин не высказали осуждения убийства Александра Захарченко. Глава самопровозглашенной ДНР погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе. Глава МИДа добавил, что повлиять на Украину сейчас могут только США.