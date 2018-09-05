Иран отменил свой запрос на возвращение в страну 300 миллионов евро наличными

Об этом сообщают немецкие СМИ. Деньги хранятся в Европейско-иранском торговом банке, который базируется в немецком Гамбурге. Власти Ирана пояснили, что хотели передать наличные гражданам своей страны, которые из-за санкций США не могут пользоваться кредитными картами во время поездок за границу. Почему в Тегеране передумали, не уточняется.