США не вышли из торгового соглашения с Южной Кореей якобы из-за того, что советник Трампа украл документы

Это утверждается в книге «Страх. Трамп в Белом доме», выдержки из которой опубликовала газета «Вашингтон пост». Ее автор, знаменитый журналист Боб Вудворд, пишет, что экономический советник президента Гэри Кон забрал письмо со стола Трампа, чтобы тот его не подписал, и сказал своему помощнику, что защищает национальные интересы страны. Гэри Кон ушел в отставку в марте этого года. Книгу, которая вскоре появится в магазинах, Дональд Трамп назвал сборником лживых историй.