США заявили о том, что наступление войск Башара Асада в Сирии неприемлемо

Как сообщили в американском Госдепартаменте, с позицией госсекретаря Майка Помпео согласился его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Речь идет о провинции Идлиб, которая в настоящее время практически не контролируется правительственными войсками Сирии. Российские военные недавно не раз заявили, что боевики готовят там провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия. В Минобороны подчеркнули, что США стягивают в регион свои корабли с крылатыми ракетами. Россия, в свою очередь, развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей с начала конфликта.