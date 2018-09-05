Семьи подростков, которые напали в Чечне на полицейских, были вынуждены уехать из республики

Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей. Четверо участников нападений были убиты 20 августа, пятый скончался в больнице. Все они были несовершеннолетними. Сообщается, что полицейские допрашивали их родственников, а в Шалинском районе были массовые допросы подростков.