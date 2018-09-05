Семьи подростков, которые напали в Чечне на полицейских, были вынуждены уехать из республики
Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей. Четверо участников нападений были убиты 20 августа, пятый скончался в больнице. Все они были несовершеннолетними. Сообщается, что полицейские допрашивали их родственников, а в Шалинском районе были массовые допросы подростков.
Комментарии1
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berns55 05 сентября 2018 | 04:42
Вот это я понимаю - хорошая практика! Нам бы так же! Только вот интересно - эти родственнички из республики не в Маа-а-скву ли подались?!