Массовое внедрение нового стандарта мобильной связи в России отложили на год – до 2022 года
На сети 5G должен созреть коммерческий спрос, сказал вице-премьер Максим Акимов. Ожидается, что максимальная скорость передачи данных в таких сетях будет достигать 20 Гбит/с, передает РБК. Они нужны, в том числе, для развития беспилотного транспорта.
Комментарии2
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ostapbey 05 сентября 2018 | 03:48
А то вдруг нефть станет по 80, и мировая экономика рухнет.
А с ней и экономика русского мира заодно..
Даже..
serhio_25__ 05 сентября 2018 | 04:08
ostapbey: В Укропии не везде 3G, 4G только в избранных местах Киева.
Укропский мир во сей красе.