Массовое внедрение нового стандарта мобильной связи в России отложили на год – до 2022 года

На сети 5G должен созреть коммерческий спрос, сказал вице-премьер Максим Акимов. Ожидается, что максимальная скорость передачи данных в таких сетях будет достигать 20 Гбит/с, передает РБК. Они нужны, в том числе, для развития беспилотного транспорта.