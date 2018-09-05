Американские спецслужбы сомневаются, что КНДР свернет ядерную программу

Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс подчеркнул, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассматривает ядерные вооружения как ключ к выживанию своего режима. Коутс выступил на конференции по вопросам безопасности в Вашингтоне. Он является координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств. Отказ КНДР от ядерной программы был основной целью встречи лидеров США и Северной Кореи.