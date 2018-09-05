Отверстие от сверла в корабле «Союз» могло появиться еще на заводе
К такой версии склоняется внутренняя комиссия корпорации «Энергия», сообщает РИА ос ссылкой на источники. По их словам, на Байконуре сверлить не могли, потому что такие операции на космодроме не предусмотрены, а корабль без присмотра не оставался ни на секунду. Версию о том, что поработать дрелью мог кто-то из космонавтов, все источники агентства отвергли как маловероятную.
На прошлой неделе на МКС произошла утечка воздуха. Причиной оказалось небольшое отверстие в пристыкованном корабле «Союз». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что изучаются все версии, в том числе и преднамеренные действия в космосе.
Комментарии6
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salut__521 05 сентября 2018 | 03:41
Путриоты, наверное, в детстве не только недоедали, но и недосверливали...
bervalano 05 сентября 2018 | 03:41
Это великий космонавт Дмитрий Рогозин и продырявил! А то нет?
chahtarmukola 05 сентября 2018 | 03:44
У НИХ ТАМ ЧТО ЛИ НЕ БЫЛО ЛЕЙКОПЛАСТЫРЯ...БЛИН ПОРТРЕТ ПУТИНА ПРИБИВАЛИ ГВОЗДЕМ..ДА НЕ РАССЧИТАЛИ ...ВОТ УТЕЧКА И ПОЛУЧИЛАСЬ. А ЕЩЕ ЖЕ И ПОРТРЕТ СВЯТОГО ГУНДЯЯ.....НАДО БЫЛО ИХ СРАЗУ НАКЛЕИТЬ- ВОТ ТЕБЕ И АЙПИТЕХНОЛОГИИ!
mk_portrait 05 сентября 2018 | 03:48
Идиот! Такое только в какой-нибудь комедии и можно себе представить... :)
Это просто большая беда, если такие там неверху...
ostapbey 05 сентября 2018 | 03:51
Может и "курск" утонул по схожей причине??
А не поискать ли отверстий и там??
Вдруг правда и выяснится?
Даже...
minerr 05 сентября 2018 | 04:05
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