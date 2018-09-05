Владимир Путин и Дмитрий Медведев в день тишины откроют вместе с Сергеем Собяниным концертный зал в Зарядье
Об этом сообщает Би-би-си. В Мосгоризбиркоме отметили, что в данном случае мэр выполняет свои служебные обязанности и его появление вместе с президентом и премьером нельзя считать нарушением запрета на агитацию в день перед выборами. Голосование пройдет в это воскресенье.
Комментарии7
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tks 05 сентября 2018 | 02:42
Мрак.
minerr 05 сентября 2018 | 03:43
tks: Элочка, ты? Жива, курилка.
timber_head 05 сентября 2018 | 02:59
У Ельцина был Лужков, у Путина появился Собянин. не было бы Ельцина - не было бы и Лужкова, только благодаря ему он получил мэрство. История повторилась. Лужков усердно вылизывал задницу Ельцина, пока тот был в силе, и продал его сразу же, как только Ельцин начал терять позиции, а Лужков увидел возможность потоптавшись на нем заработать политический капитал. Путина история ничему не учит. Впрочем, его ничто ничему не учит. Самовлюбленных болванов, не способных предвидеть даже что если сегодня они вымажут пол солидолом, то завтра сами же на нем и шлепнутся, учить бесполезно.
salut__521 05 сентября 2018 | 03:06
Тихаристы хреновы...
vot_eto_da 05 сентября 2018 | 03:41
Тихо-тихо так откроют, никто и не заметит
pavlovsky 05 сентября 2018 | 03:43
А Димона то зачем? Он только все портит.
Скрипач не нужен...
m_anuchin 05 сентября 2018 | 04:04
Тут даже имитации демократии нет. Плевать им на все...