В новой книге о Дональде Трампе утверждается, что президент США требовал убить Башара Асада
Глава Пентагона Джеймс Мэттис якобы согласился, но делать ничего не стал. Причиной реакции Трампа стала химическая атака в Сирии в апреле прошлого года. Книгу написал легендарный журналист Боб Вудворд, расследование которого в 70-е годы привело к Уотергейтскому скандалу и отставке президента США Ричарда Никсона. Отрывки опубликованы на сайте газеты «Вашингтон Пост», сама книга должна поступить в продажу на следующей неделе.
Комментарии4
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niknik 05 сентября 2018 | 03:02
А что наградить его что-ли за все прошлые зверства? Это он с виду только такой тихий......
bervalano 05 сентября 2018 | 03:39
niknik: Наградить орденом святой Екатерины 8-ой степени!
bindigo 05 сентября 2018 | 03:14
А кто Каддафи с Чавесом заказал?..По всему видать,Обама...
kondrat_vlad 05 сентября 2018 | 03:53
При всем уважении к Вудворду- книжка о Трампе в стиле "одна баба сказала" никаких конкретных осведомителей он не имел и писатьт "интересное" о Трампе у него нечего.
В опубликованном разговоре Вудворда и Трампа, Трамп спрашивает " Почему ты мне не позвонил? Если хотел чего узнать? " Боб стыдливо покивал в сторону 7 (семи человек!) которых просил об интервью с Трампом, но никогда не позвонил Трампу лично.
Раша Тудей просто отдыхает нервно в сторонке,