В новой книге о Дональде Трампе утверждается, что президент США требовал убить Башара Асада

Глава Пентагона Джеймс Мэттис якобы согласился, но делать ничего не стал. Причиной реакции Трампа стала химическая атака в Сирии в апреле прошлого года. Книгу написал легендарный журналист Боб Вудворд, расследование которого в 70-е годы привело к Уотергейтскому скандалу и отставке президента США Ричарда Никсона. Отрывки опубликованы на сайте газеты «Вашингтон Пост», сама книга должна поступить в продажу на следующей неделе.