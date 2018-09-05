США заявили о том, что наступление войск Башара Асада в Сирии неприемлемо
Как сообщили в американском Госдепартаменте, с позицией госсекретаря Майка Помпео согласился его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Речь идет о провинции Идлиб, которая в настоящее время практически не контролируется правительственными войсками Сирии. Российские военные недавно не раз заявили, что боевики готовят там провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия. В Минобороны подчеркнули, что США стягивают в регион свои корабли с крылатыми ракетами. Россия, в свою очередь, развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей с начала конфликта.
Комментарии3
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agamasat 05 сентября 2018 | 02:42
Заголовок живет своей жизнью, как это часто бывает в желтой прессе для привлечения внимания. Но таки - да: победа людоедского режима для человеческого мира не приемлемо, по идее.
minerr 05 сентября 2018 | 03:41
agamasat: Поддерживаешь Ан-Нусру? Они тебе ближе по религии или по способу отрезания голов?
ostapbey 05 сентября 2018 | 03:57
Вот запретный на России мусульмантский мир, чем отличается от строительства коммунизма во всем мире?
Серпом и молотом по всему кто против...
И "коминтерн" как бесплатное приложение..
Даже..