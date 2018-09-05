«Яндекс» объявил о запуске собственной облачной платформы
В перспективе она должна составить конкуренцию аналогичным сервисам от Amazon, Microsoft и Google, сказал ТАСС глава проекта Ян Лещинский. Облачная платформа позволит компаниям из разных отраслей разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы с использованием технологий и инфраструктуры «Яндекса».
Комментарии1
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jetsam 05 сентября 2018 | 01:41
от фсб остались недораспиленные мощности?
дело хорошее.. сразу и облако и глаз.
даже трусы снимать не надо.