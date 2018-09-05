Россия считает неуместной встречу с представителями Украины, Франции и Германии после убийства Александра Захарченко
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В эфире Первого канала он сказал, что собирать «нормандский формат» сейчас было бы кощунственно, особенно когда ни Париж, ни Берлин не высказали осуждения убийства Александра Захарченко. Глава самопровозглашенной ДНР погиб в пятницу в результате взрыва бомбы в кафе. Глава МИДа добавил, что повлиять на Украину сейчас могут только США.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neprostotak 05 сентября 2018 | 01:20
Это типа Захара завалили потому что путину лень с Меркель и Макроном встречаться?
fresh_breeze 05 сентября 2018 | 01:30
Похоже, отнормандились.
citizeneco 05 сентября 2018 | 01:34
Непонятно, а при чём здесь вообще Россия, этот конфликт является внутренним делом Украины, как в аналогичной ситуации заявлял Путин по поводу Чечни, вот пусть Украина его и решает вместе с Францией и Германией, заинтересованными в общеевропейской безопасности, а Россия может подождать в сторонке, пока там всё наладится и без её участия.
agamasat 05 сентября 2018 | 01:40
Наглость и мерзость этого заявления просто не имеет границ!
jetsam 05 сентября 2018 | 01:45
Я думаю, что торг здесь неуместен!
===
— Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
— Я думаю, что торг здесь неуместен!
=== Илья Ильф, Евгений Петров, "Двенадцать стульев"
salut__521 05 сентября 2018 | 01:51
//Глава МИДа добавил, что повлиять на Украину сейчас могут только США.//
А зачем на Украину влиять-то? Влиять надо на оккупанта, а именно на Рашку, но неё влияй-не влияй, а пока фюрер не сдохнет, никакие влияния не помогут, ибо в его кегебистской башке пустота частично заполнена лишь фашистскими опилками.
ltvjrhfn2 05 сентября 2018 | 02:11
salut__521:
судя по истеричному комменту, тебя гэбисты и рашисты опустили в очередной раз, скорее всего хором и наверное снова в едало..
agamasat 05 сентября 2018 | 02:17
ltvjrhfn2: все вами сказанное относится ко всему населению россии. Беда только в том, что многие, в том числе и вы, этого не понимаете. Это называется кретинизмом.
na555 05 сентября 2018 | 02:15
Россия считает неуместной встречу .... Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
------------------------------------------------------------
Ни фигасе Лавров от имени всей России заявы распространяет? Путин теперь в стороне курит? Лавров рамсы попутал.
mechanizator 05 сентября 2018 | 02:25
Вот о чем речь-то? Расеюшка жеж заявляет, что она в лугандонских делах не при чем, так какое, к чертям, "кощунство"? Это типа, вот, мы тут такие все в белом, а на каком-нить тихоокеанском острове кто-то съел вождя. А Расеюшка тут и заявляет: "Мы считаем кощунством о чем-то говорить с кем-то, когда в отдельных регионах едят не просто людей, а даже вождей! Налицо неуважение к властям!". Особенно, если есть вероятность, что вождя съели аборигены, которые получают финансирование и приказы из Москвы...