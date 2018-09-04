После пожара на Тверской в Москве госпитализированы пять человек, в том числе двое детей

Об этом сообщает Следственный комитет. Вице-мэр Пётр Бирюков привёл данные о четырёх пострадавших. Он сказал, что врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Горела квартира в жилом доме, который находится напротив мэрии. В этом же здании расположен книжный магазин «Москва», на его работе происшествие никак не отразилось, отмечает агентство ТАСС. Причиной пожара по одной из версий могло стать короткое замыкание.