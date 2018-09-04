Евросоюз сегодня продлит на полгода индивидуальные санкции против России

Ограничительные меры, введенные четыре года назад, касаются полторы сотни граждан.

Сегодняшнее заседание послов стран ЕС по сути будет носить формальный характер. Решение о продлении санкций в отношении ряда российских граждан и организаций было принято дипломатами еще позавчера. Осталось его лишь официально утвердить.

Ограничительные меры были введены в марте 2014-го и с тех пор неоднократно продлевались и дополнялись. В конце июля в перечень были внесены шесть компаний, занятых на строительстве Керченского моста. После гибели в Донецке главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, в санкционном списке Евросоюза осталось 154 человека. Им запрещен въезд в страны содружества и ведение там бизнеса, а активы этих граждан на территории ЕС заморожены. Меры приняты в рамках Стратегии Евросоюза по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Среди прочих санкционных пакетов, которые были введены после крымских событий, есть запреты и в отношении самого полуострова. Европейцам запрещено инвестировать в Крым, покупать там недвижимость и поставлять товары.