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23:59, 04 сентября 2018

Евросоюз сегодня продлит на полгода индивидуальные санкции против России

Ограничительные меры, введенные четыре года назад, касаются полторы сотни граждан.

Сегодняшнее заседание послов стран ЕС по сути будет носить формальный характер. Решение о продлении санкций в отношении ряда российских граждан и организаций было принято дипломатами еще позавчера. Осталось его лишь официально утвердить.
Ограничительные меры были введены в марте 2014-го и с тех пор неоднократно продлевались и дополнялись. В конце июля в перечень были внесены шесть компаний, занятых на строительстве Керченского моста. После гибели в Донецке главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, в санкционном списке Евросоюза осталось 154 человека. Им запрещен въезд в страны содружества и ведение там бизнеса, а активы этих граждан на территории ЕС заморожены. Меры приняты в рамках Стратегии Евросоюза по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Среди прочих санкционных пакетов, которые были введены после крымских событий, есть запреты и в отношении самого полуострова. Европейцам запрещено инвестировать в Крым, покупать там недвижимость и поставлять товары.

Комментарии

4

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fresh_breeze 05 сентября 2018 | 00:12

А Россия свои санкции против ЕС сохранит или струхнёт и отменит?
Хотя что Евросоюзу те санкции... они ощущались, но только пока на помощь России не пришёл Трамп, обложивший Европу такими санк... пардон, пошлинами, что Россия сама бы такого не потянула.

mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 00:13


"После гибели ... Александра Захарченко, в санкционном списке Евросоюза осталось 154 человека."
Евросоюз переиначил считалку про 10 негритят?
Теперь про 155 подсанкционных граждан России?

salut__521 05 сентября 2018 | 00:33

155 подсанкционников сели пообедать и поминуть Кобздона. Один вдруг поперхнулся толом, и их осталось 154...

mathmovesu 05 сентября 2018 | 00:48

salut__521: кстати, неплохой способ для расеянии выйти из под санкций ;)...

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