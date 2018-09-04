Россия считает неуместным собирать нормандский формат после убийства А.Захарченко, заявил глава МИДа Сергей Лавров
Глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко погиб 31-го августа при взрыве. Сегодня Россия на очередном заседании контактной группы по Украине собирается поднять вопрос о международном расследовании убийства. Переговоры пройдут в Минске.
Планы урегулирования ситуации в Донбассе, по мнению российской стороны, оказались под угрозой. После убийства в центре Донецке лидера сепаратистов Александра Захарченко. Его гибель станет одной из ключевых тем на заседании контактной группы. Россия призовёт провести расследование и подключить к нему всех участников минского процесса, сообщил полпред в контактной группе Борис Грызлов. По его словам оно должно быть максимально открытым и объективным. Грызлов напомнил, что под одобренным Совбезом ООН документом о мерах по выполнению Минских соглашений стоит подпись Захарченко. В Киеве не считают, что смерть лидера сепаратистов что-то серьёзно изменит. Неподконтрольные Киеву территории находятся в управлении России, сказал газете Коммерсант украинский источник, близкий к минской контактной группе. Он назвал режим в Донбассе марионеточным. И считает, что от фамилии нового российского ставленника ситуация не меняется. Украина продолжит на переговорах добиваться обмена военнопленных в формате «всех на всех».
Убийство Захарченко вряд ли приведёт к новому обострению в Донбассе, пишет портал «Медуза». Издание отмечает, что обострение или расширение фронта не выгодно ни России, ни Украине. Москве это грозит новыми санкциями, а Киев только восстановился после поражений в 2014м и 15м годах.
Комментарии18
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sandro_007 05 сентября 2018 | 00:07
Батя подписывал Минские соглашения, а киевская преступная верхушка его убила.
serge_moro 05 сентября 2018 | 00:12
sandro_007: Кремль решил подкормить голодающее население бесплатным учащенным появлением на экранах Путина.
По-видимому идеологи Кремля поняли ,что лучшего блюда нет ,чем Путин в телевизоре. Россиянам не увидеть жаренного поросенка нашпигованного грибами,сыром,рисом ,им не увидеть на своих столах фаршированной шуки, или утки с яблоками.. Но, зато Путин под камеры и под ботоксом ,Кремль преподносит,как лучший деликатес страны за последние 2 десятилетия
Обезжиренный , кисловатый на вид ,но сладкий для российский ушей, Путин идет с любым соусом,как лапша на уши российскому населению. Новая программа '' Москва, Кремль, Путин'' будет кормить еженедельно своих граждан очередной порцией самого качественного продукта , только для россиян,как истинных гурманов и ценителей изысканного вкуса , урожая 1952 года
danko1 05 сентября 2018 | 00:18
serge_moro: Вот и ответ на вопрос кому была выгодна смерть Захарченко, который
pyco_mypucmo 05 сентября 2018 | 00:37
danko1: традицией уже стали опечатки: вместо слова "сдох" написано "погиб". Грубая орфографическая ошибка.
tks 05 сентября 2018 | 00:58
serge_moro: И нехай! Таким макаром население скоро будет тянуть блевать от одного только слова "Путин"!
idruker 05 сентября 2018 | 00:15
sandro_007: если соглашения подписывает какой то "батя", то и цена им соответствующая.
aleksandr39 05 сентября 2018 | 00:26
sandro_007: Его должны были судить в Нюрнберге как военного преступника из ОПГ "днр -лугандон " за преступления против человечности .
sandro_007 05 сентября 2018 | 00:33
aleksandr39:
Трусливые ублюдки не могли победить Батю в честном бою, потому они совершили теракт. Заказчикам и исполнителям придется ответить за злодеяние.
blahovdav 05 сентября 2018 | 00:52
sandro_007: Трусливые ублюдки не могли победить Батю в честном бою, потому они совершили теракт. Заказчикам и исполнителям придется ответить за злодеяние.\\\\
А твари смогли победить Дудаева в чкстном бою??
ze_danil 05 сентября 2018 | 00:49
sandro_007: Батя...
____________________
и чему ты у бати научился?
как впаривать лохам тухлую курятину?
sandro_007 05 сентября 2018 | 00:51
ze_danil:
Как любить родную землю и сражаться за нее.
blahovdav 05 сентября 2018 | 00:49
sandro_007: sandro_007: Батя подписывал Минские соглашения, а киевская преступная верхушка его убила.\\\\\Пахана твоего грохнули,сиротина ватная? Бывает...\\\
Интересно, а было ли международное расследование карательного убийство Масхадова и Дудаева?
mikhail_spb_ 05 сентября 2018 | 00:09
А если международное расследование этой ликвидации выявит причастность к ней кремлежуликов?
jetsam 05 сентября 2018 | 00:14
ага....
так вот зачем его убили. ну теперь ясно.
для отмазки.
а крику-то было, крику.... десяток диверсантов уже сознались во всем,
даже в бомбардировке хиросимы и нагасаки....
даже в связях с зелеными человечками и поставках им
свёрл сверстойких на орбиту.....
hrzn877 05 сентября 2018 | 00:21
Обычная бандитская разборка, одного бандита убили другие бандиты. Какая-такая подпись захарченко, вообще как она там оказалась, он был никем - примитивным уголовником, как и вся кремлёвско-донецкая свора, так никем и остался, взорванный своими же подельниками. Очередной преступник, получивший своё.
salut__521 05 сентября 2018 | 00:24
Верно в Киеве считают - от перемены мест заменяемых терромразей оккупация Донбасса не меняется.
dadmorose 05 сентября 2018 | 00:40
Как там было в сказке Киплинга: Вот вам и первая польза
mashulya 05 сентября 2018 | 00:52
Оно обиделось