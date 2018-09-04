Россия считает неуместным собирать нормандский формат после убийства А.Захарченко, заявил глава МИДа Сергей Лавров

Глава самопровозглашённой ДНР Александр Захарченко погиб 31-го августа при взрыве. Сегодня Россия на очередном заседании контактной группы по Украине собирается поднять вопрос о международном расследовании убийства. Переговоры пройдут в Минске.

Планы урегулирования ситуации в Донбассе, по мнению российской стороны, оказались под угрозой. После убийства в центре Донецке лидера сепаратистов Александра Захарченко. Его гибель станет одной из ключевых тем на заседании контактной группы. Россия призовёт провести расследование и подключить к нему всех участников минского процесса, сообщил полпред в контактной группе Борис Грызлов. По его словам оно должно быть максимально открытым и объективным. Грызлов напомнил, что под одобренным Совбезом ООН документом о мерах по выполнению Минских соглашений стоит подпись Захарченко. В Киеве не считают, что смерть лидера сепаратистов что-то серьёзно изменит. Неподконтрольные Киеву территории находятся в управлении России, сказал газете Коммерсант украинский источник, близкий к минской контактной группе. Он назвал режим в Донбассе марионеточным. И считает, что от фамилии нового российского ставленника ситуация не меняется. Украина продолжит на переговорах добиваться обмена военнопленных в формате «всех на всех».

Убийство Захарченко вряд ли приведёт к новому обострению в Донбассе, пишет портал «Медуза». Издание отмечает, что обострение или расширение фронта не выгодно ни России, ни Украине. Москве это грозит новыми санкциями, а Киев только восстановился после поражений в 2014м и 15м годах.