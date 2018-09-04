Выступление рэпера Басты грозит срывом футбольного сезона на «Ростов Арене»
Концерт, запланированный на 29 сентября, может привести к необратимым повреждениям газона, сообщила пресс-служба команды «Ростов». Местные власти ранее говорили, что содержание арены обходится в 330 миллионов рублей и концерты — один из способов получить эти деньги, отмечает РБК.
Комментарии2
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glotov 04 сентября 2018 | 23:12
Временный защитный ПВХ-ковер вам в помощь.
harra 04 сентября 2018 | 23:21
Ну кто платит... тот и танцует...
...здили бы меньше... и все было бы норм...