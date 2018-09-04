Выступление рэпера Басты грозит срывом футбольного сезона на «Ростов Арене»

Концерт, запланированный на 29 сентября, может привести к необратимым повреждениям газона, сообщила пресс-служба команды «Ростов». Местные власти ранее говорили, что содержание арены обходится в 330 миллионов рублей и концерты — один из способов получить эти деньги, отмечает РБК.