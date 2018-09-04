Полиция задержала главу московского отделения «Другой России» Ольгу Шалину за акцию с баннером «Запрещается запрещать»

Как говорится в твиттере партии, активистке вменяют участие в несанкционированном митинге. По данным проекта ОВД-Инфо, Шалину на ночь оставляют в полиции, завтра Тверской суд рассмотрит ее дело. Акция, которая стала поводом для задержания, прошла в минувшую пятницу на Триумфальной площади. Участники выступали в защиту свободы собраний, зажигали фаеры и разбрасывали листовки. Всего после акции задержали 6 человек, в том числе Шалину. Спустя некоторое время их отпустили.