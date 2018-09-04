Семьям участников нападений на полицейских в Чечне пришлось покинуть республику из-за давления со стороны силовиков, пишет сайт «Кавказский узел». Он отмечает, что это уже шестой за два года случай, когда родственники людей, которых власти причислили к боевикам, вынуждены были покинуть свои дома. В конце августа «Кавказский узел» сообщал, что чеченские силовики массово задерживают подростков на улицах и увозят на многочасовые допросы.

Серия нападений на чеченских полицейских произошла 20 августа. Большинству нападавших не было 18-ти лет. Четверых предполагаемых боевиков убили, пятый позже скончался в больнице.