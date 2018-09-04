Рыночная стоимость компании Amazon достигла триллиона долларов
Об этом сообщает телеканал CNBC. Amazon стала второй компанией в истории после Apple, которая достигла этой отметки.
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Об этом сообщает телеканал CNBC. Amazon стала второй компанией в истории после Apple, которая достигла этой отметки.
Комментарии4
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eternity88 04 сентября 2018 | 22:40
О. А наши тупорылые за гуглом гоняюцца, переживают, что в Гугле все тыщщи миллиардов тонн бабла, что Навальный в кировском лесу украл и туда отнес, а бабло-то тое, вон оно - в Амазоне! Вот кого банить надо без суда и следствия, пока не отвалят бабло Навального взад. Ну что ж за бестолочи-то такие!
grishakras 04 сентября 2018 | 22:50
Если бы в России не гнобили бучших, то и у нас был бы Амазон. А , так на краю прогресса.
jetsam 04 сентября 2018 | 22:53
т.е. при нынешнем курсе рубля - всем пенсионерам пенсии на 65-66 лет вперед хватило бы....
т.е. две пенсионных россии....
а газпром - даже на яхту сечину не хватает, приходится у евтушенко отнимать.......
sim202_ 04 сентября 2018 | 22:58
И мелочь по карманам не тырили...