Российские ВКС по данным правозащитников нанесли новые удары по провинции Идлиб в Сирии

По данным турецкого агентства Анадолу, погибли 9 человек, в том числе пятеро детей. Агентство также сообщает, что авиаудары продолжаются. По сведениям сирийского наблюдательного совета по правам человека, сегодня было проведено около тридцати бомбардировок. Минобороны России эту информацию не комментирует. Ранее президент США Дональд Трамп предостерег власти Сирии, России и Ирана от, как он выразился, безрассудной атаки в провинции Идлиб.