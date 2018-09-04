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22:32, 04 сентября 2018

Российские ВКС по данным правозащитников нанесли новые удары по провинции Идлиб в Сирии

По данным турецкого агентства Анадолу, погибли 9 человек, в том числе пятеро детей. Агентство также сообщает, что авиаудары продолжаются. По сведениям сирийского наблюдательного совета по правам человека, сегодня было проведено около тридцати бомбардировок. Минобороны России эту информацию не комментирует. Ранее президент США Дональд Трамп предостерег власти Сирии, России и Ирана от, как он выразился, безрассудной атаки в провинции Идлиб.

Комментарии

15

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eternity88 04 сентября 2018 | 22:37

Разумный подход - слабо детишкам камушек до героических кремлевских бомбометателей докинуть, а то вот очком перед янычарами поначалу крутили над их территорией и таки печально это для героических кремлевских бомбометателей закончилось... Молодцы! Больше детишек хороших, тьфу - плохих и разных! Они все равно там все террористы!!!

danko1 04 сентября 2018 | 22:39

eternity88: Убивать детей- это традиция Путина.

eternity88 04 сентября 2018 | 22:48

danko1: И чем больше, тем прочней его власть укрепляется. Он, верно, и сам не хочет, переживает, себя изводит, но надо - некому кроме него одного Россию сохранить! А тут уж все средства хороши.

novyrusich 04 сентября 2018 | 22:59

eternity88: Теперь опять россиянцам в Сирии придется под лавку лезть и отсиживаться там как прошлые разы, ведь Трамп предупреждал.
А он, гад, вредный очень.

minerr 04 сентября 2018 | 22:56

danko1: Для тебя бородатые резатели голов из Ан-Нусра это "дети"? Было бы странно, если ты не бросишься на их защиту - ты ведь так любишь видео где они пляшут на трупа.

andrey_crf Андрей Балабан 04 сентября 2018 | 22:39

Вот не помню - когда мы, граждане России, давали согласие на использование наших, в том числе, пенсий и налогов, на бомбежки в рамках сирийской гражданской войны? Ау, госпожа Захарова; господин Песков и прочие володины холуи - когда мы дали на это 'добро'?

vladimirbelarus 04 сентября 2018 | 22:44

andrey_crf: Бааатенька, вот вам перечень тех, кто дал согласие: это те, кто не протестовал, когда путен самоизбрался в очередной раз.

prade 04 сентября 2018 | 22:40

Сирийскую оппозицию надо снабжать портативным ЗРК, и вопрос угрозы с воздуха решится мигом. Так было в Афганистане: стингеры переломили ход войны.

minerr 04 сентября 2018 | 22:59

prade: И теперь штаты уже 17 лет не знают что делать с этой "оппозицией".

vladimirbelarus 04 сентября 2018 | 22:42

Значит россияне опять применили химическое оружие. Так и запишем: бомбили - и под шумок применили, чтобы обвинить в этом других.

timbuktu 04 сентября 2018 | 22:44

разве это друзья - закладывать на весь мир?! )))

eternity88 04 сентября 2018 | 22:52

timbuktu: Это такая "настоящая мужская дружба". То мы родственных Анкаре туркоманов у турецкой границы херачим с воздуха, хоть они, вроде, и не ИГИЛ (мы ж запротив ИГИЛа в Сирию поперлись), то они нам хвост подпалят на развороте, то за помидоры друг дружку злобно дергаем, то наглаживаем их, обнимаясь.

piterrr 04 сентября 2018 | 22:48

Агент США карлик плешивый продолжает в интересах американцев разжигать военные конфликты и в Украине и в Сирии..

glotov 04 сентября 2018 | 22:55

После проанонсированной Западом химической атаки просто не представляется возможным верить какой либо информации оттуда. Ясно одно: бомбить Идлиб будут долго и интенсивно; и бомбить будет Россия, дабы на Асада не повесили "химатаку". Потом последует наземная операция, и чем быстрее ее провести, тем меньше шансов получить обвинение в "химатаке". Также ясно, что Запад просто так не уйдет. Это у него на Донбассе "террористы" - а в Идлибе и Косово - совершенно мирные "повстанцы". Это для него Асад -мясник, а Порошенко - светоч демократии.

prade 04 сентября 2018 | 23:04

Путин постепенно становится Гитлером современности - ведет мир к войне.

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