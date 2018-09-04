Следователи возбудили уголовное дело из-за химического выброса на севере Крыма
Расследование идёт по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.
В двадцатых числах августа жители города Армянск стали жаловаться на тошноту, рвоту, першение в горле и на желтый налет, который стали замечать на улицах. Сегодня власти Крыма объявили об остановке на две недели крупного химзавода, филиала предприятия «Титановые инвестиции». В Армянске объявлены двухнедельные каникулы – детей, в том числе дошкольников, вместе с родителями пообещали отправить в санатории.
Комментарии5
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oneoretwo 04 сентября 2018 | 22:43
...добро пожаловать на крымския курорты...
sim 04 сентября 2018 | 22:55
Надо съездить на остров, подышать морским воздухом))
neon001 04 сентября 2018 | 23:05
говорят, что серная кислота.
jetsam 04 сентября 2018 | 23:10
странно. две банки горошка - тоже при внутреннем употреблении
дают на выходе экологически опасный сероводород.
и никто не возбуждается от горохового супа или оливье.
тем более, через две недели после факта.
тем более - сначала "все хорошо, ничего не произошло"
тем более "легкий налет безопасного вещества"
тем боле.... тем боле.... тем боле.... тем боле....
вон - у ядрово живут, дышат, травятся и хоть бы хны.
oldpartizan 04 сентября 2018 | 23:12
животворящий выброс скреп?