Следователи возбудили уголовное дело из-за химического выброса на севере Крыма

Расследование идёт по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.

В двадцатых числах августа жители города Армянск стали жаловаться на тошноту, рвоту, першение в горле и на желтый налет, который стали замечать на улицах. Сегодня власти Крыма объявили об остановке на две недели крупного химзавода, филиала предприятия «Титановые инвестиции». В Армянске объявлены двухнедельные каникулы – детей, в том числе дошкольников, вместе с родителями пообещали отправить в санатории.