ОЗХО подтвердила, что причиной смерти жительницы Эймсбери Дон Стерджес стало отравление «Новичком»
Об этом сообщает британский МИД. В заявлении подчёркивается, что это было то же самое вещество, которое использовалось при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в марте этого года. В Лондоне считают, что за попыткой убийства стоит Россия. В Москве обвинения отвергают.
Дон Стерджес и её друг Чарли Роули были госпитализированы в июне. Они нашли на улице флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Оба были госпитализированы. Стерджес скончалась, у Роли возникли проблемы со здоровьем.
Комментарии13
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fresh_breeze 04 сентября 2018 | 22:39
Давно про "Новичок" ничего не было слышно. Видать, Терезка из отпуска вернулась и сразу за работу.
gonduras_on_colyma 04 сентября 2018 | 22:42
fresh_breeze: Это же не похождения одного ботоксного карлика, что ими ежедневно забиты все каналы уже двадцатый год как.
Правда, случаются перерывчики до двух недель на перезакачку ботокса.
И да, клоун в портянках, про МН-17 не было слышно ещё дольше, но это вовсе на значит, что Гаага просвистит мимо вашей феодальной помойки.
Я понятно пояснил?
fresh_breeze 04 сентября 2018 | 22:50
gonduras_on_colyma:
"Я понятно пояснил?"
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У своего врача спроси, у меня другие пациенты.
gonduras_on_colyma 04 сентября 2018 | 23:08
fresh_breeze: Что, болезный, с мaндaвoшкaми в карманный футбол играешь?
Или курмаршала Захараста до сих пор провожаешь, ещё не просохши после Кобздона?
Смотри, ещё до Гааги не дотянешь, не увидишь вашего недофюрера на жёсткой скамейке.
Береги себя, ты со своей углеводородиной накануне грандиозного шухера.
novyrusich 04 сентября 2018 | 22:44
fresh_breeze: Скоро ложь сказывается, голубок, но не скоро анализы делаются.
Вот ОЗХО сделала анализы тщательно, убедилась и сообщила.
Это кремлины лгут быстро, но им не верит никто.
johio 04 сентября 2018 | 22:46
fresh_breeze: Просто Путин стареет. Склероз и фантазия слабеют. Новое поколение опять же не помогаить - в непотребных майках на встречу приходють. Матиматику им вишь подавай. Химию должны учить, чтобы Владимир Владимировичу в одинокой кремлевской старости помогать. Посмотрит Владимир Владимировичь по телеку как враг погибаить и одинокая слезинка умиления и благодарности отважным молодым юннатам - химикам скатится по его морщинистому лицу.
tiridas 04 сентября 2018 | 22:42
"Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлениях в британских Эймсбери и Солсбери, были из одной партии..."
novyrusich 04 сентября 2018 | 22:48
tiridas:
ОЗХО не смогла подтвердить, что отравляющие вещества из Солсбери и Эймсбери были из одной партии, поскольку образец из Солсбери «подвергался воздействию окружающей среды и влаги».
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Цитировать надо полностью, недоумок, а ты попытался солгать.
Вот и пришлось мне тебя поправить.
eduard53 04 сентября 2018 | 22:43
ОЗХренели совсем! Знать не знаем никакого новичка! Его не мы делали, и ваще он у нас кончился ...
jetsam 04 сентября 2018 | 22:48
--- соседняя новость
Следователи возбудили уголовное дело из-за химического выброса на севере Крыма
Расследование идёт по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами.
В двадцатых числах августа жители города Армянск стали жаловаться на тошноту, рвоту, першение в горле и на желтый налет, который стали замечать на улицах...................
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т.е. с 20 августа все было "норма. никто никого не травил. все это враки", но сегодня - возбудились таки.
а ведь не новичок, не со смертельным, с явным желтым налетом везде.
и то - две недели "ихтамнет"
что уж говорить об англии и новичке - тысячелетие будет "никогда, но вот опять...."
kryimzdick 04 сентября 2018 | 22:50
jetsam: там у них все железки поржавели
glotov 04 сентября 2018 | 23:01
Британцы - хитрецы . Пузырек так и не нашли: оставили себе возможность через месячишко еще какого-нибудь своего алкаша отравить, когда надо будет тему освежить.
mikhail_spb_ 04 сентября 2018 | 23:07
Вот ведь настырные эти англичане!
Им же сказали: "Это не мы! Но можем повторить!"