ОЗХО подтвердила, что причиной смерти жительницы Эймсбери Дон Стерджес стало отравление «Новичком»

Об этом сообщает британский МИД. В заявлении подчёркивается, что это было то же самое вещество, которое использовалось при покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в марте этого года. В Лондоне считают, что за попыткой убийства стоит Россия. В Москве обвинения отвергают.

Дон Стерджес и её друг Чарли Роули были госпитализированы в июне. Они нашли на улице флакон из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Оба были госпитализированы. Стерджес скончалась, у Роли возникли проблемы со здоровьем.