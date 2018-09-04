Военно-морской флот Франции может вмешаться в конфликт между французскими и английскими рыбаками
Об этом объявило министерство сельского хозяйства после того, как противостояние уже обернулось столкновений судов водах Ла-Манша.
Париж рассчитывает на помощь военных для прекращения рыбацкого конфликта, который во Франции прозвали «войной за ракушки Святого Жака». Как сообщил министр сельского хозяйства Стефан Травер, военно-морской флот готов вмешаться в стычки между рыбацкими судами, если возникнет угроза обострения ситуации. FranceInfo подчеркивает, что Травер – выходец из Нормандии, то есть земляк большинства рыбаков, которые участвуют в противостоянии с британцами. Решить проблему, по мнению Травера, можно лишь посредством соглашения об использовании морских ресурсов. Французские рыбаки недовольны тем, что иностранцы собирают гребешков круглый год, разоряя экосистему и разрушая популяцию морских животных.
Самим же французам законы запрещают заниматься этим промыслом с осени до весны. Ситуация обострилась 27 августа, когда нормандские рыбаки заметили в паре десятков километров от берега британские суда. Устная перепалка и взаимные оскорбления переросли в более серьёзное противостояние. Рыбаки забрасывали друг друга камнями и арматурой, в конце концов кто-то пошёл на таран. По меньшей мере, три судна получили повреждения. Британские суда после столкновений покинули бухту Сены, флот Соединённого королевства отказался вмешиваться в ситуацию, сославшись на то, что конфликт произошёл в международных водах.
В министерстве сельского хозяйства Франции призывают ЕС договориться о календаре рыбной ловли и о сохранении морских ресурсов до выхода Великобритании из состава союза. Обострение рыбацкого конфликта связывают с приближением даты брексита.
Комментарии6
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tprfrund001 04 сентября 2018 | 22:09
Должны же французы отплатить бритишам за уничтожение своего флота в Дюнкерке! Даёшь Трафальгар-2!
novyrusich 04 сентября 2018 | 22:26
tprfrund001: Вообще-то ты идиот, трихомонад, и не скрываешь это.
Кто уничтожил французский флот в Дюнкерке? Никто.
Идиот в Дюнкерке англичане и французы сражались вместе против нацистов.
fresh_breeze 04 сентября 2018 | 22:17
Я за французов. Allez France!
xoxlodupa 04 сентября 2018 | 22:17
И вот эти животные учат Россию как вести себя в Азовском море !? )))
spbdweller 04 сентября 2018 | 22:23
Рыболовецкие суда очень удобно топить с вертолетов. Вот бы где пригодились мистрали.
glotov 04 сентября 2018 | 22:23
- Вы еще за Трафальгар ответите!