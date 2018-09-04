Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за частушек о судьях

Наталью Ковалеву обвиняют в возбуждении ненависти и унижении достоинства, — сообщает агентство Интерфакс. В апреле Ковалева разместила свои частушки на Ютьюбе. В Следственном комитете назвали их «экстремистскими материалами». В квартире Ковалевой в Саратове прошел обыск. Сама она говорит, что хотела записать частушки в качестве обращения к компетентным органам о коррупции и преступлениях судей. Подобного рода дела являются следствием неправильного толкования закона, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра «Карнеги» Андрей Колесников.

В последние месяцы появилась целая серия уголовных дел об экстремизме после публикаций в соцсетях.