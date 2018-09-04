Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за частушек о судьях
Наталью Ковалеву обвиняют в возбуждении ненависти и унижении достоинства, — сообщает агентство Интерфакс. В апреле Ковалева разместила свои частушки на Ютьюбе. В Следственном комитете назвали их «экстремистскими материалами». В квартире Ковалевой в Саратове прошел обыск. Сама она говорит, что хотела записать частушки в качестве обращения к компетентным органам о коррупции и преступлениях судей. Подобного рода дела являются следствием неправильного толкования закона, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы «Внутренняя политика» московского центра «Карнеги» Андрей Колесников.
В последние месяцы появилась целая серия уголовных дел об экстремизме после публикаций в соцсетях.
Комментарии24
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polsan 04 сентября 2018 | 22:09
Даже в совке в самые клятые годы не было такого чтобы судили за частушки! ))
danko1 04 сентября 2018 | 22:15
polsan: Достоинства и чести эти продажные судьи не имеют.
И оскорбляют они своей продажностью закон, когда судят по бандитским понятиям и за взятки.
remote456 04 сентября 2018 | 22:16
polsan: За анекдоты и "неправильно" истолкованные фразы при Иосифе Виссарионовиче 10 лет лесоповала - обычное дело. Разве что, злоба "сталинских соколов" и индифферентность современных российский судей-олигофренов, перенявших "международный опыт" в каком-нибудь Бурунди, несколько успокаивает (пока еще) отсутствием конвейера по штамповке двушечно-троечных приговоров "врагам народа" по нескольку десятков в сутки.
timber_head 04 сентября 2018 | 22:33
polsan: Да нет, как раз было. В сталинские. И за частушки давали срок, и за анекдоты и даже за неосторожно сказанное слово. Кто тут вякал, что 37-й не повторится? Пока только массовости нет. Но это пока. разница только в том, что если в сталинские годы изрядное количество политических зэков продолжали верить Отцу Народов, письма ему писали об "ошибке", то нынешнему вряд ли кто поверит.
clandestino 04 сентября 2018 | 22:50
timber_head: Ну, если уж на то пошло, то при джугашвили давали сроки или отнимали жизнь вообще ни за что. Просто так.
timber_head 04 сентября 2018 | 23:04
clandestino: При нем и за фотографии знамен Рейха, бросаемых солдатами-победителями на Красной площади, уголовные дела не возбуждали. Так что наш вполне способен "догнать и перегнать", уже кое в чем переплюнул.
poster6996 04 сентября 2018 | 22:43
polsan: Моему деду десять лет за анекдот дали... Просто я думал, что те тёмные времена канули в лету, но увы. Стало только страшнее.
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 22:10
а что , частушки в отношении судей запрещены законом?
malanoff 04 сентября 2018 | 22:27
opiatnovyi63: Частушки , это наши скрепы , иначе вся россияская деревня уйдет из Московской православной церкви. Всё равно
не заступаются за народ
а совсем наоборот
clandestino 04 сентября 2018 | 22:53
opiatnovyi63: Да, ещё Трулльское уложение установило меру ответственности. А у нас примат международного права.
lion64__2 04 сентября 2018 | 22:10
чёрные балахоны "их отсутствия чести" символизируют чёрную совесть этих коррупционеров.
dedctolet 04 сентября 2018 | 22:15
Что-то этот комитетчик возбуждается не по делу.Что больше дел нет?
ser_gey_love_roff 04 сентября 2018 | 22:18
Как, объясните мне, пожалуйста, можно унизить, то, чего, априори, нет?
dedctolet 04 сентября 2018 | 22:18
Нужно завалить весь Ютуб частушками и анекдотами,чтоб неповадно было вобуждаться
sagen 04 сентября 2018 | 22:57
dedctolet: Завалить надо не Ютуб, Тебе надо подсказать кого? По глазам вижу, что догадался. Правильно докладывал товарищ Ежов товарищу Сталину: мы не ждем, пока враг себя проявит, мы берем его на стадии замысла.... Увы, шлепнули нашего извращенца, не дожил до полной победы...
xrmosom 04 сентября 2018 | 22:18
Была интересна эта тем,помониторил. Баба конечно дура конченая,так на развод кредита повестись.Но СК вообще отжигает.
zapadnay 04 сентября 2018 | 22:20
Неужели переловили всех преступников, что взялись за частушки?
kunst54 04 сентября 2018 | 22:31
Ряди люди, ряди свет
Делала ему минет.
Что за дохлые муди
У такого у судьи!
oneoretwo 04 сентября 2018 | 22:31
...оригинально: Суда в плешкостане нет, а вот "судьи", оказывается, есть...
быдло-холуи в мантиях возомнили....
vel225 04 сентября 2018 | 22:41
Страна тяжело больна... Страну надо лечить...
sborisych 04 сентября 2018 | 22:51
vel225:
Как?...
sborisych 04 сентября 2018 | 22:43
Избыточная нервозность и возбудимость свидетельствуют о нездоровье и неадекватности системы..
clandestino 04 сентября 2018 | 22:47
К сожалению, суд эта добрая женщина проиграет. Уж судить будут - мама не горюй. Абыдна же. Она бы ещё про палачей частушки выложила. Они бы вообще бы обиделись.
grishakras 04 сентября 2018 | 22:56
Стращают, от безисходности.