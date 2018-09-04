Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку

На протяжении последних трех с половиной лет она только снижалась.

За сохранение или даже повышение ключевой ставки сейчас говорит значительное число факторов – об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам председателя ЦБ, среди них – рост колебания цен на мировом и отечественном финансовом рынках и ускорение инфляции. Свое высказывание она сделала за десять дней до заседания совета директоров регулятора, на котором и будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе ключевой ставки.

Сейчас она составляет 7,25 процента годовых. При этом РБК приводит мнение аналитиков, которые считают, что повышение этого параметра спустя десять дней после первого осторожного упоминания маловероятно. Как считают эксперты, на ближайшем заседании ставка останется неизменной. По прогнозу Сбербанка до конца года она вырастет до 7,5 процентов.

На фоне высказывания Набиуллиной рубль отыграл утреннее снижение и начал немного расти к доллару.