Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку
На протяжении последних трех с половиной лет она только снижалась.
За сохранение или даже повышение ключевой ставки сейчас говорит значительное число факторов – об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По словам председателя ЦБ, среди них – рост колебания цен на мировом и отечественном финансовом рынках и ускорение инфляции. Свое высказывание она сделала за десять дней до заседания совета директоров регулятора, на котором и будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе ключевой ставки.
Сейчас она составляет 7,25 процента годовых. При этом РБК приводит мнение аналитиков, которые считают, что повышение этого параметра спустя десять дней после первого осторожного упоминания маловероятно. Как считают эксперты, на ближайшем заседании ставка останется неизменной. По прогнозу Сбербанка до конца года она вырастет до 7,5 процентов.
На фоне высказывания Набиуллиной рубль отыграл утреннее снижение и начал немного расти к доллару.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polsan 04 сентября 2018 | 22:07
На фоне высказывания Набиуллиной рубль отыграл утреннее снижение и начал немного расти к доллару.
Конечно Набиуллина профи, но для долгосрочного укрепления рубля, одних слов даже самой Набиуллиной - мало.
malanoff 04 сентября 2018 | 22:35
polsan: Я вот думаю , когда ЦБ , в лице Набиулиной скупает доллары , это она так любит доллары , или пытается спасти рубль ? А вот в случае поднятия ставки она может пострадать. Политиканы в этом ничего не понимают , и они ее скоро должны жестко , по мужски наказывать.
gregor 04 сентября 2018 | 22:08
Центробанк в скором времени может повысить ключевую ставку
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я и 86 % телевизионного электората , уже согласен .
Раз надо .... кому -то ,значит надо .
Лишь бы было хуже соседу .
remote456 04 сентября 2018 | 22:10
"На фоне высказывания Набиуллиной рубль отыграл утреннее снижение и начал немного расти к доллару."
"Повышение ключевой ставки – это как рост температуры у больного, говорит о некоем экономическом кризисе. Кредиты становится брать слишком дорого. А это значит, что негде брать средства на развитие бизнеса. Происходит «замораживание» экономики."(https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/klyuchevaya-stavka/)
Сплошная спекуляция, не основанная на чем-либо, кроме болтовни Набиуллиной и Силуанова. Рубль неизбежно раздуется, а повышение ставки и обвал рубля в 2019-20 годах очевидны.
agriment 04 сентября 2018 | 22:58
remote456: 22:10 "а повышение ставки и обвал рубля в 2019-20 годах очевидны."
-Повышение ставки НЕ очевидны.
Рост ключевой ставки ЦБ –комбанки рикошетом увеличат проценты по кредитам заёмщикам юр и физлицам, которые все свои издержки, по повышенным процентам включат в цену товаров, работ, услуг безденежному, нищему населению.
Рост цен, связанный с ростом курсом рубля, с ростом тарифов на энергоносители, с увеличением НДС, с ростом акцизов и, дополнительно, с ростом процентных ставок ещё больше снизит потребительский спрос населения, который и так не велик, будет ещё меньше.
Рост ключевой ставки ЦБ и комбанкам принесёт дополнительный спекулятивный капитал,
а населению ещё бОльшую нищету.
agriment 04 сентября 2018 | 23:04
agriment: читать: "Рост цен, связанный с ростом курса рубля.."
allasc 04 сентября 2018 | 22:54
причем здесь Набибулина.... Путин сказал россияне будут на 2 процента беднее скоро :)))))) и рубль немного отыгрался :)))))