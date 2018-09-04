В Крыму возбудили уголовное дело из-за выброса вредных веществ с химического завода в Армянске
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на республиканское управление СК. Расследование идет по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами. Она предусматривает штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.
Комментарии3
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opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 21:37
Почему безмолвствует известный блогер на буковку "Г" ?Или Армянск не его епархия?
novyrusich 04 сентября 2018 | 22:13
opiatnovyi63: В Крыму возбудили уголовное дело из-за выброса вредных веществ с химического завода в Армянске
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Надеюсь на хохлов возбудили? Ведь это их наследие
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tunis 04 сентября 2018 | 22:20
Возбудили уголовное дело? Зачем?
Крымчане были согласны и на камни с неба, а тут всего лишь ОВ.
Не надо, пусть живут и радуются, как здорово их Россия от правого сектора спасла.