В Татарстане отстранили от работы священника, который советовал женщинам смотреть порнофильмы и давал советы по выбору нижнего белья. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на местную епархию. Как говорится в сообщении, протоиерей Владимир Головин ввел в практику названную им «соборную молитву по соглашению», которая совершается за определенную плату. Причем за дополнительную сумму было обещано усиление молитвы. Кроме того, как отмечают в епархии, в публичных выступлениях протоиерея были высказывания, цитирую, «граничащие с кощунством и глумлением над Христом».