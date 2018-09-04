В Татарстане отстранили от работы священника, который советовал женщинам смотреть порнофильмы
В Татарстане отстранили от работы священника, который советовал женщинам смотреть порнофильмы и давал советы по выбору нижнего белья. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на местную епархию. Как говорится в сообщении, протоиерей Владимир Головин ввел в практику названную им «соборную молитву по соглашению», которая совершается за определенную плату. Причем за дополнительную сумму было обещано усиление молитвы. Кроме того, как отмечают в епархии, в публичных выступлениях протоиерея были высказывания, цитирую, «граничащие с кощунством и глумлением над Христом».
Комментарии12
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asyrj 04 сентября 2018 | 21:42
креативный поп
danko1 04 сентября 2018 | 21:44
asyrj: Надо совсем безумными быть, чтобы ходить к этим попам-сатанистам на службы ( а другие в РПЦ редкое исключение, преследуемые Гундяевым).
И еще надеются за деньги отпущение грехов получить, что в принципе невозможно.
patrikk_1 04 сентября 2018 | 21:48
danko1:
Даунко, а ты какие порнофильмы предпочитаешь, жёсткие или ещё жёстче?
patrikk_1 04 сентября 2018 | 21:52
В Татарстане отстранили от работы священника, который советовал женщинам смотреть порнофильмы и давал советы по выбору нижнего белья...
Смотреть порнофильмы чтобы что? Интересно, в чём, в каком вопросе, по мнению Владимира Головина, могли быть женщинам полезными порнофильмы?
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 21:53
patrikk_1: Очень даже современный поп , под стать нынешней воровской власти РФ!
mikluho_m 04 сентября 2018 | 21:44
Спасибо бы сказали, что не педофил!
Совсем зажрались прихожане!
tuman13 04 сентября 2018 | 21:47
mikluho_m: Педофилия - это традиция англиканских пасторов.
polsan 04 сентября 2018 | 21:57
tuman13: попадался на их традицию что ль?! ) Зачем было так далеко ездить. Послушай лучше передачи умного человека Александра Невзорова, там он много адресов тебе подскажет и поближе. А то куда тебе на твои 11-80, поди и билет не купишь к этим пасторам! ))
mathmovesu 04 сентября 2018 | 21:47
так он ещё эту "соборную молитву" проводил в мини-рясе выше колен и с побритыми ляжками...
student_ru_ru 04 сентября 2018 | 21:53
Скорей всего, это Навальнёнок. Внедрён дискредитировать.
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 22:09
Этот священник вовсе не священник, а какой то засланец от либеральной вшивой интеллигенции. Никто не может отменить христианские заповеди, даже Московский Патриарх. Но этот так называемый священник не пропадет. Он скорей всего с легкой подачи Дикого Запада станет правозащитником, а возможно даже гомиком или педиком.
melafon82 04 сентября 2018 | 22:14
А вы чо порнуху то не смотрите? Люди для вас старались, трахались.