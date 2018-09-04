Роснефть готова помочь правительству в реализации пенсионной реформы

Это следует из заявления главы компании Игоря Сечина. Он рассказал, что Роснефть поддерживает ужесточение ответственности работодателей за незаконные увольнения сотрудников предпенсионного возраста, сообщил, что компания проведет единовременную индексацию корпоративных пенсий, назначенных до 2010-го года. Также Сечин сказал, что Роснефть готова активно участвовать в разработке правительством стимулов для работодателей, чтобы у тех возникло желание нанимать граждан предпенсионного возраста, — сообщает агентство ТАСС.