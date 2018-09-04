Роснефть готова помочь правительству в реализации пенсионной реформы
Это следует из заявления главы компании Игоря Сечина. Он рассказал, что Роснефть поддерживает ужесточение ответственности работодателей за незаконные увольнения сотрудников предпенсионного возраста, сообщил, что компания проведет единовременную индексацию корпоративных пенсий, назначенных до 2010-го года. Также Сечин сказал, что Роснефть готова активно участвовать в разработке правительством стимулов для работодателей, чтобы у тех возникло желание нанимать граждан предпенсионного возраста, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии9
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lenin3 04 сентября 2018 | 21:39
Ну да,поможет он:Роснефть увольнять будет на год раньше предпенсионного возраста(мы ж не знаем,каков он:59,60,61,62)...
А на счёт"ужесточения ответственности":Сечин просто делает реверанс в сторону Вошьдя за то,что тот сказал,что деньги можно найти только в карманах пенсионеров,но никак в карманах олигархов...
danko1 04 сентября 2018 | 21:48
lenin3: Игорь Иванович и так своей ненасытной жадностью и наглостью в ограблении России способствовал тому, что Кремль повышает пенсионный возраст, чтобы он и дальше мог покупать яхты, самолеты и виолончели.
valia47 04 сентября 2018 | 21:42
Игорь Сечин должен помочь правительству пудрить мозги населению, поскольку пенсионный грабеж проводится в его целях. Обидно, в предпенсионном возрасте, когда есть и опыт и знание, а работы-то нет настоящей трястись еще и за унизительную зарплату, терпеть высокомерие начальства. Лучше стоять в советских очередях, чем терпеть такое унижение на исходе жизни.
marek 04 сентября 2018 | 21:43
Это ерунда! Вот если бы Сечин обещал взять всех пенсионеров к себе на работу или, на крайняк, устроить ВСЕХ работать в госдуму, администрацию президента, или хотя бы, что Роснефть будет оплачивать всем пособие по безработице в размере пенсии ... А то слова... слова... слова...
polsan 04 сентября 2018 | 21:44
Роснефть готова активно участвовать в разработке правительством стимулов для работодателей, чтобы у тех возникло желание нанимать граждан предпенсионного возраста.
Работодателям снижают налоги если у него работает сотрудник предпенсионного возраста и ему становится выгодно и всё. Этот метод успешно работает во многих странах!
ivanov2i Игорь Иванов 04 сентября 2018 | 22:00
Может пенсов в Роснефть переводить на содержание Сечина ?
oneoretwo 04 сентября 2018 | 22:26
...а что, эта роснефть уже чисто сеченская ?
galina6837 04 сентября 2018 | 22:36
-А тем, кто не будет брать, отключим нефть...
говорил Сечин
timber_head 04 сентября 2018 | 22:36
Роснефть? "Готова помочь"?! Ахринеть... И, понятное дело, что не деньгами (деньги она сама у своего главного владельца - государства - постоянно тянет), а "реализацией". Ещё бы - на самых денежных должностях там исключительно "свои", так что они напрямую заинтересованы чтобы сидеть на них как можно дольше.