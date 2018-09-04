США и союзники готовы дать оперативный ответ в случае применения химического оружия в Сирии
Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она подчеркнула, что в Вашингтоне пристально следят за ситуацией в провинции Идлиб. Сегодня правозащитники сообщили, что российская военная авиация нанесла удары по целям на территории Идлиба. Эту же информацию распространило турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.
Комментарии15
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wurm 04 сентября 2018 | 21:35
А CNN уже дату согласовало?
danko_dirka 04 сентября 2018 | 21:38
wurm: от есть вдарить по Сирии своим хим оружеем.
patrikk_1 04 сентября 2018 | 21:41
США и союзники готовы дать оперативный ответ в случае применения химического оружия в Сирии...
США и их союзники никогда не остановятся, пока Россия не начнёт сбивать их ракеты и самолёты.
prade 04 сентября 2018 | 21:48
patrikk_1: Ну сбивай ракеты и самолеты США и получишь по морду, как это было в Дайр аз-Заре.
patrikk_1 04 сентября 2018 | 21:56
prade:
Ты урюк? Я узбечню с армии не видел.
korikov 04 сентября 2018 | 21:58
prade:
Вы можете всю жизнь вспоминать как американцы разбомбили российские ЧВК потому что западная пропаганда об этом визжала на весь мир и никогда не говорить о том, как ВКС уничтожала американских наёмников, потому что их массовая гибель даже не удостоилась самой захудалой статьи в каких-либо СМИ.
Трупы американцев тайно вывозили и вывозят через Ирак и всем плевать. Американские солдаты никогда не гибнут по-версии американских СМИ или им просто плевать на их жизни. Что о них вообще говорить-то, убили и убили. Другое дело российские ЧВК, с заботой о россиянах.
glotov 04 сентября 2018 | 21:45
wurm: Скорее всего, уже подготовлено несколько спецгрупп . Провокация должна произойти в тот момент, когда сирийская армия начнет обстрел военных целей в Идлибе.
glotov 04 сентября 2018 | 21:35
Совершенно очевидно, что анонсируют провокацию. Скорее всего она будет изощренная и с многими жертвами.
unprejudiced 04 сентября 2018 | 21:42
А вот что на самом деле происходит.
ВКС России начали наносить мощные удары по террористам в провинции Идлиб сразу после заявления банд о том, что они готовятся начать массовые казни мирных жителей, являющихся сторонниками примирения с «режимом Башара Асада».
Одновременно с этим на западных ресурсах появилась информация о том, что российский ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» с юга и юго-востока «заблокировал» воздушное пространство королевской авиабазы Акротири — военной базы Великобритании на острове Кипр, с которой в апреле были совершены налёты на Сирийскую Арабскую Республику.
Сегодня авиация ВКС РФ начала налёты на район Джиср-эш-Шугур, где базируются различные группировки, регулярно устраивающие нападения на позиции Вооружённых сил САР в горах провинции Латакия. Отсюда же запускаются кустарные ударные беспилотники, которыми террористы пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Также исламисты нередко производят хаотичные обстрелы подконтрольных правительству населённых пунктов.
Напомним, что вся боевая активность террористов происходит прямо под носом у турецкой армии, один из наблюдательных постов которой расположен всего в нескольких километрах юго-западнее Джиср-эш-Шугура.
По предварительным данным, сегодня российские военные самолёты нанесли уже от 40 до 50 авиаударов, главным образом по позициям боевиков «Исламской партии Туркестана», созданной приехавшими из Китая уйгурами. Именно это террористическое формирование контролирует большую часть района Джиср-эш-Шугур.
Так что про мирных жителей очевидная ложь, хотя что еще ждать от продавца шаурмы из Лондона
prade 04 сентября 2018 | 21:46
Пока не уничтожат палача Асада мира в Сирии не будет.
tuman13 04 сентября 2018 | 21:49
prade: Пока не грохнут "международного жандарма", мира нигде не будет.
alien_3 04 сентября 2018 | 22:24
tuman13: А тем временем грохают покамест российских пенсионеров.
glotov 04 сентября 2018 | 21:52
prade: Таким как вы только дай волю - всех уничтожите. Самый ярый борец с плюрализмом мнений - российский либерал.
fresh_breeze 04 сентября 2018 | 21:48
"США и союзники готовы дать оперативный ответ в случае применения химического оружия в Сирии"
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Так не применяйте его, это же ваша "сирийская оппозиция" занимается этим блудняком.
Это ваши же уроды из т.н. "Белых касок" устраивают затем шоу на камеру.
ivanov2i Игорь Иванов 04 сентября 2018 | 21:58
Россия нарывается ...