США и союзники готовы дать оперативный ответ в случае применения химического оружия в Сирии...

Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Она подчеркнула, что в Вашингтоне пристально следят за ситуацией в провинции Идлиб. Сегодня правозащитники сообщили, что российская военная авиация нанесла удары по целям на территории Идлиба. Эту же информацию распространило турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.